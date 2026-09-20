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अमृतसर में ASI हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस का आरोप- पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने रची मर्डर की साजिश

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ASI हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 3:04 PM IST

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पंजाब के अमृतसर में ASI हरजीत सिंह हत्याकांड का एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है. मृतक आरोपी की पहचान अमृतसर के मुलेचक गांव के दीपक सिंह के तौर पर की गई है. 18 सितंबर को ड्यूटी के दौरान ASI हरजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, पुलिस को इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली, जो किसी और को भी निशाना बनाने की फिराक में थे. तरनतारन-ठांडे रोड चेकपॉइंट पर पुलिस टीम ने स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने के लिए इशारा किया. रुकने के बजाय आरोपियों ने सीधे पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की.  

एनकाउंटर के दौरान दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दावा किया कि ASI की हत्या की साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने रची थी.  

ASI हत्याकांड की जांच से पता चला कि गोली मारने के बाद, आरोपी घटनास्थल पर आए और करीब 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो बनाया. पुलिस के मुताबिक, ये वीडियो सीमा पार बैठे अपने बॉस को देने के लिए सबूत के तौर पर बनाया गया था. साथ ही, आरोपियों के मोबाइल ताकि विदेशी हैंडलर्स और पूरे नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिल सके.

पंजाब के अमृतसर में ASI हरजीत सिंह हत्याकांड का एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है. मृतक आरोपी की पहचान अमृतसर के मुलेचक गांव के दीपक सिंह के तौर पर की गई है. 18 सितंबर को ड्यूटी के दौरान ASI हरजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी, पुलिस को इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली, जो किसी और को भी निशाना बनाने की फिराक में थे. तरनतारन-ठांडे रोड चेकपॉइंट पर पुलिस टीम ने स्कूटी पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रुकने के लिए इशारा किया. रुकने के बजाय आरोपियों ने सीधे पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की.  

एनकाउंटर के दौरान दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने दावा किया कि ASI की हत्या की साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने रची थी.  

ASI हत्याकांड की जांच से पता चला कि गोली मारने के बाद, आरोपी घटनास्थल पर आए और करीब 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो बनाया. पुलिस के मुताबिक, ये वीडियो सीमा पार बैठे अपने बॉस को देने के लिए सबूत के तौर पर बनाया गया था. साथ ही, आरोपियों के मोबाइल ताकि विदेशी हैंडलर्स और पूरे नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिल सके.

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