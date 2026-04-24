ETV Bharat / Videos

उत्तराखंड में हादसा, बोरवेल के गड्ढे में गिरा शख्स, मौके पर SDRF-NDRF - MAN FALLS INTO BOREWELL PIT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बोरवेल के गड्ढे में गिरा शख्स (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 4:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव में बोरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है. 55 साल का एक व्यक्ति बोरवेल के गड्ढे में गिर गया. बताया जा रहा है कि मनोहर बोरिंग का काम कर रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बोरवेल में जा गिरा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुटे हैं और प्रशासन की टीमों की मदद कर रहे हैं.

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र के कांगड़ी गांव में बोरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है. 55 साल का एक व्यक्ति बोरवेल के गड्ढे में गिर गया. बताया जा रहा है कि मनोहर बोरिंग का काम कर रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह बोरवेल में जा गिरा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जुटे हैं और प्रशासन की टीमों की मदद कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

BOREWELL PIT HARIDWAR
ACCIDENT IN HARIDWAR
बोरवेल के गड्ढे में गिरा शख्स
SDRF NDRF
MAN FALLS INTO BOREWELL PIT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Pawan Khera anticipatory bail rejected Gauhati High Court full case

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका… अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला

April 24, 2026 at 4:34 PM IST
कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना

ट्रंप ने भारत को 'नरक' बताया, विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया, मोदी सरकार पर बिफरी कांग्रेस

April 23, 2026 at 10:52 PM IST
छिटपुट हिंसा के बीच मतदान संपन्न

छिटपुट हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान संपन्न, तमिलनाडु में टूटा मतदान का रिकॉर्ड

April 23, 2026 at 10:22 PM IST
लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले

बातचीत के बीच लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले... ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता पर सस्पेंस बरकरार

April 23, 2026 at 10:04 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.