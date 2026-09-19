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जोधपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय में जीत पर की आतिशबाजी

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आति​शबाजी चला मनाया जीत का जश्न (ETV Bharat Jodhpur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 8:26 PM IST

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जोधपुर: दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा तीन सीटों पर शानदार विजय को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जोधपुर इकाई ने स्वामी विवेकानंद स्मारक पर आतिशबाजी कर खुशी व्यक्त की. कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले लंबे समय से देश विरोधी ताकते जंतर–मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी और शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही थी. दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शानदार जीत ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है. इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर के मंत्री ईश्वर बंजारा, सह–मंत्री संजय परिहार, विधि संकाय अध्यक्ष दिलीप चारण, वाणिज्य संकाय अध्यक्ष भरत वैष्णव, एबीपी छात्र नेता यश शर्मा, जीवन सिंह उदावत सहित कई छात्र उपस्थित रहे.

जोधपुर: दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) द्वारा तीन सीटों पर शानदार विजय को लेकर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जोधपुर इकाई ने स्वामी विवेकानंद स्मारक पर आतिशबाजी कर खुशी व्यक्त की. कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले लंबे समय से देश विरोधी ताकते जंतर–मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी और शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही थी. दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शानदार जीत ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है. इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर के मंत्री ईश्वर बंजारा, सह–मंत्री संजय परिहार, विधि संकाय अध्यक्ष दिलीप चारण, वाणिज्य संकाय अध्यक्ष भरत वैष्णव, एबीपी छात्र नेता यश शर्मा, जीवन सिंह उदावत सहित कई छात्र उपस्थित रहे.

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