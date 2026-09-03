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अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट दफ्तर में तोड़फोड़, BJP पर आरोप; पुलिस की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल

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ABHISHEK BANERJEE CAMAC STREET OFFICE ATTACKED (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 2:00 PM IST

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पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर बवाल मच गया है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित दफ्तर पर हथियारों से लैस लोगों द्वारा हमले और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. अभिषेक बनर्जी ने इस हमले के पीछे सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ बताया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर भी कड़े सवाल उठाए हैं. बनर्जी का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद करीब दो घंटे तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट  से भी मामले का संज्ञान लेने की अपील की है.

पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर बवाल मच गया है. तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित दफ्तर पर हथियारों से लैस लोगों द्वारा हमले और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है. अभिषेक बनर्जी ने इस हमले के पीछे सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ बताया है.

उन्होंने सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर भी कड़े सवाल उठाए हैं. बनर्जी का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद करीब दो घंटे तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट  से भी मामले का संज्ञान लेने की अपील की है.

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ABHISHEK BANERJEE

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