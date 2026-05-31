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सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर कथित हमला, भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट और पथराव का आरोप - ABHISHEK BANERJEE

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सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर कथित हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 2:47 PM IST

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पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कथित मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है. अभिषेक चुनावी हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर उन्हें घेरकर नारेबाजी, जूते, अंडे और पत्थर फेंकने का आरोप लगा. घटना में उनकी शर्ट भी फट गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला. अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमला पूर्व नियोजित था और इलाके में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था. उन्होंने कहा कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट व राज्यपाल से शिकायत करेंगे. इसी बीच सीआईडी ने उन्हें कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ के लिए भी तलब किया है.

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कथित मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है. अभिषेक चुनावी हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, तभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर उन्हें घेरकर नारेबाजी, जूते, अंडे और पत्थर फेंकने का आरोप लगा. घटना में उनकी शर्ट भी फट गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला. अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमला पूर्व नियोजित था और इलाके में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था. उन्होंने कहा कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट व राज्यपाल से शिकायत करेंगे. इसी बीच सीआईडी ने उन्हें कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ के लिए भी तलब किया है.

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