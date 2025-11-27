छत्तीसगढ़ के रायपुर के दिव्यांग तैराक अभिनव राज ने तैराकी की दुनिया में बड़ा नाम किया है. उसने हैदराबाद में आयोजित नेशनल पैरा स्वीमिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीते हैं. जो लड़का बिना सपोर्ट के जमीन पर ठीक से चल भी नहीं सकता, उसने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया.

13 साल का अभिनव रायपुर के हॉली क्रॉस स्कूल में 8वीं का छात्र है.. अभिनव को तैराकी में रुचि कैसे जगी.. उसके बारे में अभिनव के पिता अमित कुमार बताते हैं... अभिनव को तैराकी सिखाना उसके कोच के लिए भी चुनौती भरा काम था.

हैदराबाद में आयोजित नेशनल गेम में 30 राज्यों की टीम आई थी.. जहां अभिनव ने ये मुकाम हासिल किया. अभिनव की सफलता बताती है कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है.