तैराकी में दिव्यांग अभिनव राज ने रचा इतिहास, नेशनल पैरा स्वीमिंग चैपिंयनशिप में जीते 2 सिल्वर और एक गोल्ड - SUCCESS STORY OF ABHINAV RAJ

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 7:45 PM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 9:04 PM IST

1 Min Read
छत्तीसगढ़ के रायपुर के दिव्यांग तैराक अभिनव राज ने तैराकी की दुनिया में बड़ा नाम किया है. उसने हैदराबाद में आयोजित नेशनल पैरा स्वीमिंग चैंपियनशिप में एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीते हैं. जो लड़का बिना सपोर्ट के जमीन पर ठीक से चल भी नहीं सकता, उसने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया.  

13 साल का अभिनव रायपुर के हॉली क्रॉस स्कूल में 8वीं का छात्र है.. अभिनव को तैराकी में रुचि कैसे जगी.. उसके बारे में अभिनव के पिता अमित कुमार बताते हैं... अभिनव को तैराकी सिखाना उसके कोच के लिए भी चुनौती भरा काम था.  

हैदराबाद में आयोजित नेशनल गेम में 30 राज्यों की टीम आई थी.. जहां अभिनव ने ये मुकाम हासिल किया. अभिनव की सफलता बताती है कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है.  

Last Updated : November 27, 2025 at 9:04 PM IST

TAGGED:

SUCCESS STORY OF ABHINAV RAJ
दिव्यांग अभिनव राज ने रचा इतिहास
हैदराबाद में नेशनल गेम
नेशनल तैराकी प्रतियोगिता
SUCCESS STORY OF ABHINAV RAJ

ETV Bharat Hindi Team

