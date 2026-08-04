'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की जीत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "अगर प्रशांत किशोर जैसा कोई नया चेहरा सामने आता है, तो उसका निश्चित रूप से स्वागत है." इसके साथ ही दिपके ने ऐलान किया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' झारखंड के छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन वाली जगह पर छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बैठने और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. दिपके ने याद दिलाया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान उनकी पार्टी ने भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया था, इसलिए वे झारखंड के छात्रों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे. जब उनसे दिल्ली में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता से जुड़ा मुद्दा है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और उनका माइलेज भी कम हो रहा है. दिपके ने साफ किया कि इस मुद्दे के खिलाफ जहां भी विरोध प्रदर्शन होगा, वे उसका समर्थन करेंगे. उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल बेचा जा रहा है, तो ग्राहकों से 100% शुद्ध पेट्रोल की कीमत क्यों वसूली जा रही है?