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हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके और नेहा बोरा, केजरीवाल बोले- जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जायें

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हिरासत में अभिजीत दिपके और नेहा बोरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2026 at 9:57 PM IST

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शुक्रवार शाम को भारी पुलिस तैनाती के बीच, CJP के सैकड़ों समर्थकों और छात्र संगठनों के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में घूमे, बीच-बीच में 'जय हिंद' के नारे लगाए, और फिर अलग-अलग जगहों पर तितर-बितर होकर दोबारा इकट्ठा हुए. कुछ लोगों ने राष्ट्रगान भी गाया. इस दौरान अभिजीत दिपके जब सेंट्रल पार्क पर तिरंगा मार्च में शामिल होने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन  के छात्रों और सदस्यों ने मंडी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया. वहीं कनॉट प्लेस से भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो सरासर तानाशाही है. क्या तिरंगा लहराना जुर्म है? अभिजीत की गिरफ्तारी दिखाती है कि मोदी जी इनसे कितने डरते हैं. हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहरायेंगे तो क्या पाकिस्तान में लहरायेंगे? जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जायें.

शुक्रवार शाम को भारी पुलिस तैनाती के बीच, CJP के सैकड़ों समर्थकों और छात्र संगठनों के सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में घूमे, बीच-बीच में 'जय हिंद' के नारे लगाए, और फिर अलग-अलग जगहों पर तितर-बितर होकर दोबारा इकट्ठा हुए. कुछ लोगों ने राष्ट्रगान भी गाया. इस दौरान अभिजीत दिपके जब सेंट्रल पार्क पर तिरंगा मार्च में शामिल होने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन  के छात्रों और सदस्यों ने मंडी हाउस में विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस ने आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया. वहीं कनॉट प्लेस से भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तो सरासर तानाशाही है. क्या तिरंगा लहराना जुर्म है? अभिजीत की गिरफ्तारी दिखाती है कि मोदी जी इनसे कितने डरते हैं. हम अपने देश में तिरंगा नहीं लहरायेंगे तो क्या पाकिस्तान में लहरायेंगे? जिन्हें भारतीय तिरंगे से परेशानी है, वो पाकिस्तान चले जायें.

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