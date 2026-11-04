अमेरिकी मध्यावधि चुनाव : अमेरिकी सीनेट के लिए जीतने वाले पहले मुस्लिम बने अब्दुल अल-सैयद

अब्दुल अल सैयद अमेरिकी सीनेट के लिए चुने गए हैं. ऐसा होने वाले वह पहले मुस्लिम अमेरिकी डेमोक्रेट बने हैं. अब्दुल अल सैयद ने मिशिगन सीनेट चुनाव में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है. वे अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी बन गए हैं. अल सैयद ने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हराकर यह सीट जीती है. यह सीट डेमोक्रेटिक सीनेटर गैरी पीटर्स के रिटायर होने से खाली हो रही थी. पेशे से डॉक्टर और पूर्व पब्लिक हेल्थ अधिकारी अल-सैयद इससे पहले डेट्रॉइट हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रह चुके हैं. उनका चुना जाना सीनेट में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए एक अहम पड़ाव है. यह 2026 के मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) की ऐतिहासिक उपलब्धियों की सूची में एक और नया कीर्तिमान जोड़ता है.