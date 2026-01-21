ETV Bharat / Videos

अब्दुल अज़ीज़ बज़ाज़, अवार्ड-विनिंग कारीगर जिन्होंने लकड़ी पर "सुज़ानी शॉल" को तराशा - CRAFTSMAN ABDUL AZIZ BAZAZ

अवार्ड-विनिंग कारीगर जिन्होंने लकड़ी पर "सुज़ानी शॉल" को तराशा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 10:58 PM IST

70 साल की उम्र में भी अब्दुल अजीज बजाज श्रीनगर के छोटे घर में अखरोट की लकड़ी को तराशने में लगे हुए है. ठक की आवाज के बीच छोटे-छोटे आजारों से लकड़ी के टूकडें पर फूलों को बनाने में तल्लीन हैं. इनके बनाए नक्काशी के काम को देखकर हर कोई चकित रह जाता है. उम्र के इस पड़ाव में नया प्रयोग करने से ये नहीं हिचकिचाते हैं. अब्दुल अजीज पिछले 40 साल से इन लकड़ी के टुकड़ों को आकार दे रहे हैं. लकड़ी पर अक्षरों को उकरेने में महारत हासिल है. ये काम इनका खानदानी नहीं हैं. लेकिन बचपन से ही बजाज को नक्काशी से प्यार था. कभी स्कूल नहीं गए. लेकिन नक्काशी ने इनके नाम को विदेशों तक में पहचान दी.युवाओं को ट्रेनिंग देकर इस कला को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं.  इनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुका है. जिसमें सबसे बड़ा शिल्प गुरु पुरस्कार भी शामिल है.

CRAFTSMAN ABDUL AZIZ BAZAZ
SUZANI SHAWL ON WOOD
ABDUL AZIZ BAZAZ
WOOD CRAFT
ETV Bharat Hindi Team

