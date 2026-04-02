ETV Bharat / Videos

राघव चड्डा पर AAP का बड़ा एक्शन! राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए गए, अशोक मित्तल होंगे नए उपनेता - ACTION AGAINST RAGHAV CHADHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राघव चड्डा पर AAP का बड़ा एक्शन! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आम आदमी पार्टी के भीतर सांगठनिक और संसदीय मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है. पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए प्रखर वक्ता और चर्चित सांसद राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया है. चड्ढा के स्थान पर अब लुधियाना से सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल राज्यसभा में पार्टी की कमान संभालेंगे. सचिवालय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के तौर पर अशोक मित्तल जिम्मेदारी निभाएंगे. राघव चड्ढा को पद से हटाया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल के दिनों में चड्ढा की पार्टी के भीतर सक्रियता और उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. इससे पहले पार्टी द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची से भी राघव चड्ढा का नाम नदारद था, जिसने उस समय भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अब संसदीय दल में उनके पद में कटौती को इसी कड़ी का अगला हिस्सा माना जा रहा है.

आम आदमी पार्टी के भीतर सांगठनिक और संसदीय मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है. पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए प्रखर वक्ता और चर्चित सांसद राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया है. चड्ढा के स्थान पर अब लुधियाना से सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल राज्यसभा में पार्टी की कमान संभालेंगे. सचिवालय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के तौर पर अशोक मित्तल जिम्मेदारी निभाएंगे. राघव चड्ढा को पद से हटाया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल के दिनों में चड्ढा की पार्टी के भीतर सक्रियता और उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. इससे पहले पार्टी द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची से भी राघव चड्ढा का नाम नदारद था, जिसने उस समय भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अब संसदीय दल में उनके पद में कटौती को इसी कड़ी का अगला हिस्सा माना जा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTION AGAINST RAGHAV CHADHA
राघव चड्डा पर AAP का बड़ा एक्शन
आम आदमी पार्टी
AAP
ACTION AGAINST RAGHAV CHADHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: राजनीति में 'ईमानदारी' के चेहरे, दौलत पर नीयत हावी

April 6, 2026 at 10:08 PM IST
एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर

बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा

April 6, 2026 at 9:54 PM IST
नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

April 6, 2026 at 9:37 PM IST
अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें

अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें, CM के परिवार से जुड़ी कंपनियों के ठेके की जांच के आदेश

April 6, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.