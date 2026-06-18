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भगवंत मान वीडियो विवाद में AAP का पलटवार, दो फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाकर कहा- वीडियो में CM नहीं, कोई और व्यक्ति - BHAGWANT MANN

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Bhagwant Mann Viral Video Controversy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 5:59 PM IST

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित विवादित वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है. चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री हरपाल चीमा और पार्टी प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने दो स्वतंत्र फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति भगवंत मान नहीं है. AAP के अनुसार रिपोर्ट में चेहरे, शरीर की बनावट, साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल और चलने के तरीके समेत 1191 बिंदुओं का विश्लेषण किया गया. पार्टी का दावा है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति और मुख्यमंत्री की लंबाई तथा शारीरिक विशेषताओं में स्पष्ट अंतर पाया गया. AAP ने इसे मुख्यमंत्री को बदनाम करने और पंथ की भावनाएं भड़काने की साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित विवादित वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है. चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री हरपाल चीमा और पार्टी प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने दो स्वतंत्र फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति भगवंत मान नहीं है. AAP के अनुसार रिपोर्ट में चेहरे, शरीर की बनावट, साइड प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल और चलने के तरीके समेत 1191 बिंदुओं का विश्लेषण किया गया. पार्टी का दावा है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति और मुख्यमंत्री की लंबाई तथा शारीरिक विशेषताओं में स्पष्ट अंतर पाया गया. AAP ने इसे मुख्यमंत्री को बदनाम करने और पंथ की भावनाएं भड़काने की साजिश बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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