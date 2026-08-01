E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल कार्यक्रम Live - NATIONAL TOWNHALL AGAINST E20
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Published : August 1, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : August 1, 2026 at 1:34 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में "नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20" का आयोजन किया है. पार्टी का कहना है कि देशभर से बड़ी संख्या में वाहन मालिक E20 मिश्रित पेट्रोल को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि E20 को लेकर देशभर से लोगों की आवाज लगातार सामने आ रही है और अब समय आ गया है कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से सुने. केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार को E20 के मुद्दे पर भी जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है और वाहनों का माइलेज भी पहले की तुलना में कम हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को इन शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में "नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20" का आयोजन किया है. पार्टी का कहना है कि देशभर से बड़ी संख्या में वाहन मालिक E20 मिश्रित पेट्रोल को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि E20 को लेकर देशभर से लोगों की आवाज लगातार सामने आ रही है और अब समय आ गया है कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से सुने. केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार को E20 के मुद्दे पर भी जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है और वाहनों का माइलेज भी पहले की तुलना में कम हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को इन शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए.