ETV Bharat / Videos

E-20 पेट्रोल के खिलाफ AAP का नेशनल टाउनहॉल कार्यक्रम Live - NATIONAL TOWNHALL AGAINST E20

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अरविंद केजरीवाल (File Photo)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 12:36 PM IST

|

Updated : August 1, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में "नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20" का आयोजन किया है. पार्टी का कहना है कि देशभर से बड़ी संख्या में वाहन मालिक E20 मिश्रित पेट्रोल को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि E20 को लेकर देशभर से लोगों की आवाज लगातार सामने आ रही है और अब समय आ गया है कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से सुने. केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार को E20 के मुद्दे पर भी जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है और वाहनों का माइलेज भी पहले की तुलना में कम हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को इन शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) ने शनिवार को राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में "नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20" का आयोजन किया है. पार्टी का कहना है कि देशभर से बड़ी संख्या में वाहन मालिक E20 मिश्रित पेट्रोल को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि E20 को लेकर देशभर से लोगों की आवाज लगातार सामने आ रही है और अब समय आ गया है कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से सुने. केजरीवाल ने कहा कि हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार को E20 के मुद्दे पर भी जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि E20 मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है और वाहनों का माइलेज भी पहले की तुलना में कम हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार को इन शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए.

Last Updated : August 1, 2026 at 1:34 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL LIVE
ARVIND KEJRIWAL
ARVIND KEJRIWAL ON E20
NATIONAL TOWNHALL AGAINST E20

संबंधित ख़बरें

एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा

लोकसभा LIVE : एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में चर्चा, देखें संसद से सीधा प्रसारण

July 29, 2026 at 12:54 PM IST
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी LIVE

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी LIVE

July 22, 2026 at 4:26 PM IST
अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल LIVE

July 2, 2026 at 12:02 PM IST
अरविंद केजरीवाल LIVE

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल LIVE

July 1, 2026 at 1:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.