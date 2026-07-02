आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल LIVE - ARVIND KEJRIWAL SLAM BJP
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Published : July 2, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 12:12 PM IST
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मंदिर से भारी मात्रा में नकद और कीमती आभूषण गायब हुए हैं, बावजूद इसके अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा था कि अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी दुखी है. करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है. इसको अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर हमला बोला था और उनसे पांच सवाल पूछे थे.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला था. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मंदिर से भारी मात्रा में नकद और कीमती आभूषण गायब हुए हैं, बावजूद इसके अब तक कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं की गई है. उन्होंने कहा था कि अयोध्या श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी दुखी है. करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है. इसको अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर हमला बोला था और उनसे पांच सवाल पूछे थे.