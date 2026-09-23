अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेस Live
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Published : September 23, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 1:18 PM IST
राजधानी दिल्ली में हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को 'अनमैपड' श्रेणी के तहत नोटिस मिलने के बाद सियासी पारा गर्म है. आप नेताओं ने सवाल उठाया है कि तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के नाम मतदाता सूची से कैसे छूट सकते हैं या उनका मिलान क्यों नहीं हो पाया. इस सिलसिले में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नाम सूची से हटाए नहीं गए हैं, बल्कि पिछले रिकॉर्ड से डेटा पूरी तरह मैप न होने के कारण सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं.
राजधानी दिल्ली में हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को 'अनमैपड' श्रेणी के तहत नोटिस मिलने के बाद सियासी पारा गर्म है. आप नेताओं ने सवाल उठाया है कि तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के नाम मतदाता सूची से कैसे छूट सकते हैं या उनका मिलान क्यों नहीं हो पाया. इस सिलसिले में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नाम सूची से हटाए नहीं गए हैं, बल्कि पिछले रिकॉर्ड से डेटा पूरी तरह मैप न होने के कारण सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं.