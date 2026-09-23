ETV Bharat / Videos

अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेस Live

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आप नेता अरविंद केजरीवाल (File Photo)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2026 at 1:06 PM IST

|

Updated : September 23, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राजधानी दिल्ली में हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को 'अनमैपड' श्रेणी के तहत नोटिस मिलने के बाद सियासी पारा गर्म है. आप नेताओं ने सवाल उठाया है कि तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के नाम मतदाता सूची से कैसे छूट सकते हैं या उनका मिलान क्यों नहीं हो पाया. इस सिलसिले में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नाम सूची से हटाए नहीं गए हैं, बल्कि पिछले रिकॉर्ड से डेटा पूरी तरह मैप न होने के कारण सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. 

राजधानी दिल्ली में हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को 'अनमैपड' श्रेणी के तहत नोटिस मिलने के बाद सियासी पारा गर्म है. आप नेताओं ने सवाल उठाया है कि तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के नाम मतदाता सूची से कैसे छूट सकते हैं या उनका मिलान क्यों नहीं हो पाया. इस सिलसिले में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. वहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नाम सूची से हटाए नहीं गए हैं, बल्कि पिछले रिकॉर्ड से डेटा पूरी तरह मैप न होने के कारण सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर आज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. 

Last Updated : September 23, 2026 at 1:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL PRESS CONFERENCE
ARVIND KEJRIWAL ON SIR
अरविंद केजरीवाल
DELHI SIR
ARVIND KEJRIWAL

संबंधित ख़बरें

PM मोदी (SRCC) के शताब्दी समारोह से LIVE

PM मोदी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह से LIVE

September 5, 2026 at 7:04 PM IST
सीएम रेखा कार्य़क्रम में पहुंची

LIVE: दिल्ली की महिलाओं को CM रेखा गुप्ता का रक्षाबंधन गिफ्ट , 2500 रुपए की पहली किश्त जारी

August 26, 2026 at 12:21 PM IST
लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह

Independence Day 2026 LIVE: लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन

August 15, 2026 at 7:17 AM IST
पीएम नरेंद्र मोदी

IIT दिल्ली का 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी LIVE

August 8, 2026 at 11:11 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.