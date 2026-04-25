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आम आदमी पार्टी में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है....एक-एक कर क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं बड़े नेता? - AAP CRISIS

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आम आदमी पार्टी में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 5:43 PM IST

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आम आदमी पार्टी में लगातार बड़े नेताओं के जाने से पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं. हाल में राघव चड्ढा के बाहर जाने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है. इससे पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और आशुतोष जैसे कई बड़े नाम पार्टी से अलग हो चुके हैं. विश्लेषण में चार मुख्य कारण सामने आते हैं-आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल, असहमति पर कड़ा रुख, नेतृत्व और संगठन के बीच दूरी, और बदलते राजनीतिक समीकरण। हालांकि राजनीति में मतभेद सामान्य हैं, लेकिन एक जैसे आरोप बार-बार सामने आना पार्टी के लिए चुनौती बन गया है. अब AAP के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है.

आम आदमी पार्टी में लगातार बड़े नेताओं के जाने से पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं. हाल में राघव चड्ढा के बाहर जाने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है. इससे पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और आशुतोष जैसे कई बड़े नाम पार्टी से अलग हो चुके हैं. विश्लेषण में चार मुख्य कारण सामने आते हैं-आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल, असहमति पर कड़ा रुख, नेतृत्व और संगठन के बीच दूरी, और बदलते राजनीतिक समीकरण। हालांकि राजनीति में मतभेद सामान्य हैं, लेकिन एक जैसे आरोप बार-बार सामने आना पार्टी के लिए चुनौती बन गया है. अब AAP के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है.

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