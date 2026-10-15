आमिर खान के भांजे इमरान खान को मिला भारत छोड़ने का नोटिस, 13 दिनों में छोड़ना होगा देश

आमिर खान के भांजे-एक्टर इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई है. मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद आमिर खान के भतीजे-एक्टर इमरान खान से 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है. यह कार्रवाई 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट' के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई है. यह कदम इस आरोप के आधार पर उठाया गया है कि इमरान खान भारतीय नागरिक न होने के बावजूद भारत में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए थे. नोटिस में एक्टर को एक तय समय-सीमा के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है.