दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल LIVE - ARVIND KEJRIWAL PC
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Published : May 12, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 1:20 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं. देश में मौजूदा आर्थिक हालातों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन पीएम मोदी पर निशाना साधा था. पीएम मोदी की अपील पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को घेरा था. बता दें दिल्ली से लेकर पंजाब तक AAP के भीतर तेजी से गतिविधियां बढ़ी हैं. हाल ही में पंजाब में AAP के मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था. जिस पर केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रही है.
नई दिल्ली: पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं. देश में मौजूदा आर्थिक हालातों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन पीएम मोदी पर निशाना साधा था. पीएम मोदी की अपील पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए. इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को घेरा था. बता दें दिल्ली से लेकर पंजाब तक AAP के भीतर तेजी से गतिविधियां बढ़ी हैं. हाल ही में पंजाब में AAP के मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था. जिस पर केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रही है.