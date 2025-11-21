महाराष्ट्र के पुणे का युवा इंजीनिय, शहर की सड़कों पर 6 म्यूजिकल इंस्टूमेंट बजाकर और गाना गाकर लोगों को नदियों को साफ रखने का संदेश दे रहे हैं. स्वप्निल ठाकुर का आरोप है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नदी प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है.

स्वप्निल को नदियों से प्यार यूं ही नहीं हो गया. 2019 में एक्सीडेंट हुआ. मां की सलाह पर सुकून के लिए नदी के किनारे जाने लगे और फिर क्या था नदियों से लगाव हो गया.

स्वप्निल को नदियों से जो प्यार हुआ आज उनके जीवन का मिशन बन गया है. ये अफसोस जताते हैं कि सिवरेज और गंदे नाले का पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है. सरकारी तंत्र को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं. साथ ही कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा. संगीत के जरिए अपनी आवाज जनजन तक पहुंचाता रहूंगा.