अंबाला का जावेद रूस में लापता, 24 दिनों से नहीं हो पा रहा संपर्क, परिजन लगा रहे गुहार - MAN OF AMBALA MISSING IN RUSSIA
Published : November 8, 2025 at 10:18 PM IST
हरियाणा के अंबाला कैंट जिले का मोहम्मद जावेद रूस में लापता हो गया. उसके परिजनों का कहना है कि करीब एक महीने से उनकी जावेद से बातचीत नहीं हुई है. ना ही जावेद का फोन मिल रहा है. इसलिए अब जावेद के परिजनों को उसकी चिंता सता रही है. घर पर जावेद की मां, बीवी और तीन बच्चे हैं. वो अकेला ही कमाने वाला है. 4 अगस्त 2025 को जावेद काम के सिलसिले में रूस गया था. जहां अब वो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की तरफ से लड़ रहा है. मोहम्मद जावेद ने रूस से दो वीडियो जारी किए हैं. जिसमें वो कह रहा है कि वो रूस में रशियन आर्मी में फंस गया है. इसके लिए वो मोहाली के एक एजेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
