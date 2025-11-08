हरियाणा के अंबाला कैंट जिले का मोहम्मद जावेद रूस में लापता हो गया. उसके परिजनों का कहना है कि करीब एक महीने से उनकी जावेद से बातचीत नहीं हुई है. ना ही जावेद का फोन मिल रहा है. इसलिए अब जावेद के परिजनों को उसकी चिंता सता रही है. घर पर जावेद की मां, बीवी और तीन बच्चे हैं. वो अकेला ही कमाने वाला है. 4 अगस्त 2025 को जावेद काम के सिलसिले में रूस गया था. जहां अब वो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की तरफ से लड़ रहा है. मोहम्मद जावेद ने रूस से दो वीडियो जारी किए हैं. जिसमें वो कह रहा है कि वो रूस में रशियन आर्मी में फंस गया है. इसके लिए वो मोहाली के एक एजेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है।