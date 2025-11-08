ETV Bharat / Videos

अंबाला का जावेद रूस में लापता, 24 दिनों से नहीं हो पा रहा संपर्क, परिजन लगा रहे गुहार - MAN OF AMBALA MISSING IN RUSSIA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 10:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हरियाणा के अंबाला कैंट जिले का मोहम्मद जावेद रूस में लापता हो गया. उसके परिजनों का कहना है कि करीब एक महीने से उनकी जावेद से बातचीत नहीं हुई है. ना ही जावेद का फोन मिल रहा है. इसलिए अब जावेद के परिजनों को उसकी चिंता सता रही है. घर पर जावेद की मां, बीवी और तीन बच्चे हैं. वो अकेला ही कमाने वाला है. 4 अगस्त 2025 को जावेद काम के सिलसिले में रूस गया था. जहां अब वो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की तरफ से लड़ रहा है. मोहम्मद जावेद ने रूस से दो वीडियो जारी किए हैं. जिसमें वो कह रहा है कि वो रूस में रशियन आर्मी में फंस गया है. इसके लिए वो मोहाली के एक एजेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। 

हरियाणा के अंबाला कैंट जिले का मोहम्मद जावेद रूस में लापता हो गया. उसके परिजनों का कहना है कि करीब एक महीने से उनकी जावेद से बातचीत नहीं हुई है. ना ही जावेद का फोन मिल रहा है. इसलिए अब जावेद के परिजनों को उसकी चिंता सता रही है. घर पर जावेद की मां, बीवी और तीन बच्चे हैं. वो अकेला ही कमाने वाला है. 4 अगस्त 2025 को जावेद काम के सिलसिले में रूस गया था. जहां अब वो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की तरफ से लड़ रहा है. मोहम्मद जावेद ने रूस से दो वीडियो जारी किए हैं. जिसमें वो कह रहा है कि वो रूस में रशियन आर्मी में फंस गया है. इसके लिए वो मोहाली के एक एजेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है। 

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN OF AMBALA MISSING IN RUSSIA
अंबाला का जावेद रूस में लापता
जावेद के परिजनों की गुहार
रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय
MAN OF AMBALA MISSING IN RUSSIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

AQI 400 के पार

डेंजर जोन में दिल्ली, कई जगहों पर AQI 400 के पार

November 8, 2025 at 11:09 PM IST
गांव के दौरे पर आए कलेक्टर ने दिया आश्वासन

बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता नेपाल गांव, दौरे पर आए कलेक्टर ने दिया आश्वासन

November 8, 2025 at 10:08 PM IST
थिम्पू में अवशेषों की होगी सार्वजनिक प्रदर्शनी

भारत ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे भूटान, थिम्पू में अवशेषों की होगी सार्वजनिक प्रदर्शनी

November 8, 2025 at 5:08 PM IST
9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज

9वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, हथियारों और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी

November 7, 2025 at 11:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.