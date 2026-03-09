तीन बेटियों के साथ महिला ने दी जान, लाशें देख मचा हड़कंप, घरेलू कलह बना मौत की वजह ! - NUH MOTHER DAUGHTERS DEATH
Published : March 9, 2026 at 9:02 PM IST
हरियाणा के नूंह के फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र के गांव बदोपुर में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां घरेलू परेशानियों से तंग आकर एक महिला ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ जान दे दी . इस दर्दनाक घटना में महिला और तीनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई. मृतक महिला की पहचान 28 वर्षीय साहिला पत्नी शाहिद, निवासी गांव बदोपुर के रूप में हुई है. साहिला की तीन बेटियां अक्शा (7) वर्ष, सामिया (5) वर्ष और सबसे छोटी सनाया (8) महीने की थी. जानकारी के मुताबिक साहिला 8 मार्च को खेतों में सरसों की कटाई के लिए गई थीं, लेकिन शाम को रोजा इफ्तार के समय भी जब वो घर वापस नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई. परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें काफी तलाश किया, मगर उनका कोई पता नहीं चल सका. अगली सुबह 9 मार्च को महिला के ससुराल पक्ष के लोग खेत में पहुंचे. इस दौरान उन्हें खेत में बच्चियों और महिला की लाश मिली.
