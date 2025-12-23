गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी ने इसको जन्नत बना दिया है. विंटर वंडरलैंड में बदल दिया है.सोमवार रात से रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी, मंगलवार सुबह तक जारी रही. जिससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे. मौसम की पहली लंबी बर्फबारी का लंबा इंतजार खत्म हो गया. इस नजारे ने सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कई लोगों ने इससे पहले बर्फबारी मोबाइल या टेलीविजन पर देखी थी. कई लोगों के लिए कश्मीर के बारे में कही जाने वाली बात ये धरती पर स्वर्ग है सच हो गई. कश्मीर घाटी में दूसरे ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है. जिसमें शोपियां और बांदीपोरा का गुरेज़ शामिल है.जबकि मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई हैं.