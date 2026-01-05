ETV Bharat / Videos

कन्नूर की बुनकर महिलाओं को सम्मान, दिल्ली से आया फोन, गणतंत्र दिवस परेड के लिए जाएंगी - A WEAVER WOMAN FROM KANNUR

कन्नूर की बुनकर महिलाओं को सम्मान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 10:51 PM IST

1 Min Read
केरल के कन्नूर की दो महिलाएं...जिन्होंन सालों से धागों के बीच सपने बुने .अब इनके सपने रिपब्लिक डे पर चमकेंगे. पय्यन्नूर फरका ग्रामोदय संगम की खादी बुनकर बिंदु और एलिजाबेथ को इस साल की रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए दिल्ली से न्योता मिला है. केरल से खादी कमीशन द्वारा चुने गए चार लोगों में से दोनों हैं. इनके लिए ये गर्व की बात है. बुनकर सेक्टर मुश्किलों का सामना कर रहा है.पय्यन्नूर फरका ग्रामोदय संगम में 57 लोग काम करते हैं. उन्हें एक मीटर बुनाई के लिए सिर्फ़ 70 रुपये मिलते हैं. बिंदु कुंडम को पैसे तो कम मिलते हैं. लेकिन अपने काम से बहुत खुश हैं. हैंपटिचल, कुंडमथडम और मंजक्कड़ जैसे खादी सेंटर्स में बुना गया कपड़ा मनीला शर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. इस खास तरह के कपड़े को तीन अलग-अलग रंगों के धागों से बुना जाता है. खास बात ये है कि मनीला शर्ट पीएम मोदी की पसंदीदा शर्ट है. बिंदु और एलिजाबेथ का परिवार इस ट्रिप को लेकर उत्साहित हैं.

संपादक की पसंद

