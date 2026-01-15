मकर संक्रांति पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, साधु-संतों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी - HOLY DIP ON MAKAR SANKRANTI
Published : January 15, 2026 at 8:22 PM IST
मकर संक्राति के अवसर पर उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा. गंगा और संगम तट पर बड़ी संख्या में साधु-संतों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद लोगों में गंगा स्नान को लेकर जबर्दस्त उत्साह देखा गया. संगम में पवित्र के स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और पूजा-अर्चना की.
माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्राति से पूर्व एकादशी के मौके पर शाम तक 85 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गंगा और संगम में डुबकी लगाई. स्नान का कार्यक्रम मंगलवार रात 12 बजे से ही शुरू हो गया था. प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले को लेकर पहले से ही प्रशासन ने व्यापक तैयारी कर रखी है.
माघ मेला 44 दिनों तक चलने वाला एक आध्यात्मिक आयोजन है. हर साल हिंदू धर्म के पवित्र महीने माघ में त्रिवेणी संगम पर इसका आयोजन होता है. इस साल 3 जनवरी से शुरू होकर यह मेला 15 फरवरी तक चलेगा. जिसमें 15 जनवरी मकर संक्रांति, 18 जनवरी मौनी अमावस्या, 23 जनवरी वसंत पंचमी, 1 फरवरी माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि को प्रमुख स्नान की तिथि है.
