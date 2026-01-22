कर्नाटक के बेलगावी के कुद्रेमनी गांव को आर्मी विलेज होने का गौरव हासिल है. इस गांव में 350 से ज्यादा सैनिक हैं. इस साल 9 और युवाओं ने भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में एंट्री लेकर गांव का मान बढ़ाया है. गांव के लिए खुशी की बात ये भी है कि जिन नौ युवाओं ने परीक्षा दी, सबके सब अंतिम रूप से चुन लिए गए हैं.

बेलगावी शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बसे कुद्रेमनी गांव में ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं. करीब 7 हजार की आबादी वाले इस गांव के ज्यादातर लोग खेतीबारी करते हैं.

कुद्रमनी का मिलिट्री इतिहास 1965 से शुरू होता है.. जब जीवन गोवेकर गांव से पहले सैनिक बने.. फिर ये सिलसिला चल पड़ा.. हर साल कम से कम 7 युवा इस गांव से सेना में चुने ही जाते हैं.

गांव के लोगों में सेना का अनुशासन देखा जाता है. रिटायर्ड कर्मी युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं और परीक्षा की तैयारी कराते हैं. सेना में जाने को इच्छुक युवा रोज तगड़ी प्रैक्टिस करते हैं. कुद्रेमनी के लोग सिर्फ करियर के लिए सेना में नहीं जाते, बल्कि पहचान के लिए जाते हैं और एक पीढ़ी दूसरे को अनुशासन, सेवा और बलिदान की सीख देती है.