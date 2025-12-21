ETV Bharat / Videos

कर्नाटक के बेलगाम के एक गांव में जैसे ही शाम के सात बजते हैं. दो मिनट के लिए सायरन बजता है. दो घंटे के लिए सभी घरों में मोबाइल और टीवी बंद हो जाते हैं. बच्चे किताबें निकालकर पढ़ने में जुट जाते हैं. हलागा गांव ने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए नया प्रयोग 17 दिसंबर से शुरू किया है. 9 हजार से ज्यादा आबादी वाला ये गांव कर्नाटक का पहला डिजिटल डिटॉक्स गांव बन गया है.

डिजिटल डिटॉक्स बनने की प्रेरणा इस गांव ने महाराष्ट्र के जाने माने धूलगांव से ली.बच्चों और गांव के लोगों को मोबाइल और सोशल मीडिया की लत से बचाने की कोशिश की हैं.

गांव के बच्चों को भी ये प्रयोग अच्छा लग रहा है. इन बच्चों के पैरेट्स भी शाम को काम से लौटने के बाद मोबाइल में बिजी हो जाते थे. और घर की औरतें सीरियल्स देखने में व्यस्त रहती थी. लेकिन कम से कम दो घंटे के लिए अब सबके पास समय है. तो एक तरफ जहां आस्ट्रेलिया  में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है. दूसरे देश भी ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं. कर्नाटक के हलागा गांव का ये प्रयोग चर्चा में हैं.

