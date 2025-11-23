ETV Bharat / Videos

विकास को तरसता जामताड़ा का एक गांव, आजतक नहीं बन पाई सड़क, पगडंडी के सहारे जिंदगी - JAAMTADA VILLAGE NO ROAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 9:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झारखंड के जामताड़ा जिला का आदिवासी बहुल गांव पहरुडीह गांव, जहां आज तक सड़क नहीं बन पाई. गांव के लोगों का जीवन पगडंडी के सहारे चल रहा है. चार पहिया गाड़ी और एंबुलेंस तक इस गांव में नहीं पहुंच पाती. सबसे विकट स्थिति बरसात के वक्त होती है. लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है. इस गांव के लोगों का कहना है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो खटिया से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है.

पहरूडीह गांव जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है. जहां से प्रदेश के मंत्री तूफान अंसारी दो बार से विधायक हैं. इससे पहले इनके पिता 25 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके बावजदू इस इलाके की तकदीर नहीं बदली. जब इस बारे में मंत्री जी से बात की गई तो उन्होंने विकास नहीं होने का ठीकरा बीजेपी की सरकारों पर फोड़ा.  

झारखंड बने 25 साल हो चुके हैं. सरकार धूमधाम रजत जयंती वर्ष मना रही है. लेकिन जामताड़ा का पहरुडीह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. विकास को मुंह चिढ़ा रहा है.

झारखंड के जामताड़ा जिला का आदिवासी बहुल गांव पहरुडीह गांव, जहां आज तक सड़क नहीं बन पाई. गांव के लोगों का जीवन पगडंडी के सहारे चल रहा है. चार पहिया गाड़ी और एंबुलेंस तक इस गांव में नहीं पहुंच पाती. सबसे विकट स्थिति बरसात के वक्त होती है. लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है. इस गांव के लोगों का कहना है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो खटिया से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है.

पहरूडीह गांव जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है. जहां से प्रदेश के मंत्री तूफान अंसारी दो बार से विधायक हैं. इससे पहले इनके पिता 25 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके बावजदू इस इलाके की तकदीर नहीं बदली. जब इस बारे में मंत्री जी से बात की गई तो उन्होंने विकास नहीं होने का ठीकरा बीजेपी की सरकारों पर फोड़ा.  

झारखंड बने 25 साल हो चुके हैं. सरकार धूमधाम रजत जयंती वर्ष मना रही है. लेकिन जामताड़ा का पहरुडीह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. विकास को मुंह चिढ़ा रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAAMTADA VILLAGE NO ROAD
NO ROAD
PEOPLE LIVE ON FOOTPATHS
विकास को तरसता जामताड़ा का एक गांव
JAAMTADA VILLAGE NO ROAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Smriti Mandhana wedding postponed

स्मृति मंधाना की शादी टली, शुभ मुहूर्त से पहले पिता को आया हार्ट अटैक

November 23, 2025 at 11:05 PM IST
पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार

पंचतत्व में विलीन हुए विंग कमांडर नमांश स्याल, पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार, पत्नी अफशां ने नम आंखों से दी विदाई

November 23, 2025 at 10:54 PM IST
Madhubani art in Geeta Mahotsav

गीता महोत्सव में मधुबनी आर्ट की धूम, बिहार की सिद्धिता अपनी कला से जीत रही लोगों का दिल

November 23, 2025 at 10:52 PM IST
रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

सबरीमाला में भक्तों के लिए अन्नदानम का इंतजाम, रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

November 23, 2025 at 10:43 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.