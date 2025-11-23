झारखंड के जामताड़ा जिला का आदिवासी बहुल गांव पहरुडीह गांव, जहां आज तक सड़क नहीं बन पाई. गांव के लोगों का जीवन पगडंडी के सहारे चल रहा है. चार पहिया गाड़ी और एंबुलेंस तक इस गांव में नहीं पहुंच पाती. सबसे विकट स्थिति बरसात के वक्त होती है. लोगों की जिंदगी नरक बन जाती है. इस गांव के लोगों का कहना है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो खटिया से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है.

पहरूडीह गांव जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है. जहां से प्रदेश के मंत्री तूफान अंसारी दो बार से विधायक हैं. इससे पहले इनके पिता 25 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. इसके बावजदू इस इलाके की तकदीर नहीं बदली. जब इस बारे में मंत्री जी से बात की गई तो उन्होंने विकास नहीं होने का ठीकरा बीजेपी की सरकारों पर फोड़ा.

झारखंड बने 25 साल हो चुके हैं. सरकार धूमधाम रजत जयंती वर्ष मना रही है. लेकिन जामताड़ा का पहरुडीह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. विकास को मुंह चिढ़ा रहा है.