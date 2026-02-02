ETV Bharat / Videos

आंध्र प्रदेश का एक गांव, जहां पसर जाता है 24 घंटे के लिए सन्नाटा, सदियों पुराने श्राप का असर - A VILLAGE IN ANDHRA PRADESH

गांव में 24 घंटे के लिए सन्नाटा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 2, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
आंध्र प्रदेश के ताडिपत्री का तालारिचेरुवु गांव के लोग घरों से जरुरी सामान ट्रैक्टर पर लाद रहे हैं. कोई मोटरसाइकिल पर सामान लेकर गांव छोड़ रहा है. यहां माघ चतुर्दशी के दिन अजीब सा सन्नाटा है. घरों पर ताले लटक रहे हैं. सड़कें लगभग खाली है. यहां तक कि जानवरों को भी लोग अपने साथ ले कर चले गए है. 24 घंटे के लिए किसी भी घर में लाइट और आग नहीं जलेगी. एक हजार की आबादी वाला ये गांव पूरा खाली हो गया है. इस सबके पीछे एक ब्राह्मण की हत्या और उसका श्राप है. गांव के बड़े बुजुर्ग इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रगिरी गए. जहां ज्योतिषियों ने उन्हें माघ पूर्णिमा के दिन गांव में आग और दीये नहीं जलाने को कहा. तब से माघ चतुर्दशी की आधी रात से माघ पूर्णिमा की आधी रात तक गांव वाले ‘अग्गिपाडु’ नामक अनुष्ठान का पालन करते हुए बस्ती छोड़ देते हैं. जिसका शाब्दिक अर्थ है आग नहीं. इस दौरान वे पास के गांवों में रिश्तेदारों के साथ रहते हैं. पिकनिक मनाते हैं. सामुदायिक मेलजोल में हिस्सा लेते हैं.  पूर्णिमा के बाद फिर इस गांव में जिंदगी पटरी पर लौट आती है. सदियों पुरानी ये परंपरा रविवार को यहां एक बार फिर निभाई गई.

A VILLAGE IN ANDHRA PRADESH
आंध्र प्रदेश का एक गांव
24 घंटे के लिए सन्नाटा
ANDHRA PRADESH
A VILLAGE IN ANDHRA PRADESH

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

