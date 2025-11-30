ETV Bharat / Videos

दिव्यांग नहीं, दिव्य हौसले वाली दीया श्रीमाली, अपने घूमर नृत्य और पेंटिंग से सबको किया हैरान - UNIQUE STORY OF A DIVYANG GIRL

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 9:31 PM IST

1 Min Read
राजस्थान के उदयपुर के गांधी ग्राउंड में हाल ही में हुए ‘मरुधरा घूमर फेस्टिवल’ कई कलाकारों के लिए यादगार बन गया, लेकिन इस पूरे आयोजन की जान बनीं एक ऐसी युवती, जिसने न सिर्फ अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि लाखों लोगों के दिल में हौसले की नई अलख जगा दी. वो लड़की है, दीया श्रीमाली. उम्र महज 20 साल. दोनों हाथ कोहनी से नीचे नहीं हैं, लेकिन हौसला इतना बड़ा कि पूरा राजस्थान सर झुका दे.

दीया के जन्म से दोनों हाथों में कोहनी के नीचे पूरा हिस्सा नहीं है. सिर्फ उंगलियों जैसी छोटी-छोटी संरचनाएं हैं, लेकिन दीया ने कभी इन हाथों को कमी नहीं माना, बल्कि इन्हीं हाथों से उन्होंने वो कर दिखाया जो सामान्य अंगों वाले लोग भी सोचते रह जाते हैं. दीया जब घूमर करती हैं तो लगता है जैसे उसकी आत्मा नाच रही हो, शरीर नहीं. दीया ने अपने सम्मोहक घूमर नृत्य से ऐसा जादू बिखेरा कि देखते ही देखते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया. 

TAGGED:

दिव्यांग दीया की अनोखी कहानी
UNIQUE STORY OF A DIVYANG GIRL
कलाकातर दीया श्रीमाली
मरुधरा घूमर फेस्टिवल
UNIQUE STORY OF A DIVYANG GIRL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संपादक की पसंद

