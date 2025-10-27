उत्तराखंड की अनोखी शादी, जहां दुल्हन लेकर जाती हैं बारात, दूल्हे के घर होती हैं शादी की रस्में - UNIQUE WEDDING
Published : October 27, 2025 at 11:00 PM IST
उत्तराखंड में एक अनोखी शादी हुई. जहां दुल्हन के बरात लेकर पहुंचने पर दूल्हे के घर भव्य तरीके से स्वागत हुआ. बारातियों को माला पहनाई गई. दुल्हन पक्ष के लोगों ने जमकर डांस किया. जिसके बाद शादी की रस्में दूल्हा के घर हुई. देहरादून के जौनसर में ये अनोखी शादिया चर्चा का विषय बनी हैं. जौनसर की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है.
बारात लेकर दूल्हे के घर जाने की परंपरा को स्थानीय भाषा में जोजोड़ा विवाह कहा जाता है. इस तरह की शादी की उद्देश्य फिजूलखर्ची रोकना है, इस शादी में दहेज नहीं लिया जाता. लेकिन जौनसर में भी नई पीढ़ी अपनी इन परंपराओं से अलग चलकर शादी में काफी खर्चा कर रही है. हालांकि कुछ लोगों ने अपनी परंपराओं को अभी जीवित रखा हुआ है. इस परंपरा के तहत जौनसार क्षेत्र में तीन शादी हुई. ये परंपरा महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ बेटी के मां-बाप के ऊपर कर्ज का बोझ ना आए, उसके लिए भी ही है.
