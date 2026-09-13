ब्रिक्स में मलेशिया के पीएम का अनोखा अंदाज, गाया किशोर कुमार गाना 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत'

दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए. समिट के बाद मेहमानों के लिए रात्रि भोज हुआ. होटल में रहने के दौरान मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने 'ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत' गाना गाकर सबको अचंभित कर दिया. ब्रिक्स में राजनीति और कूटनीति की गंभीर बातों के बीच अनवर इब्राहिम ने किशोर कुमार का गाना गाकर माहौल को हल्का और खुशनुमा बना दिया. बताया जा रहा है कि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर हिंदी फिल्मों के गानों में काफी दिलचस्पी रखते हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पियानो बजा रहे शख्स के पास वे खड़े हैं और अपना एक अलग ही अंदाज दिखा रहे हैं. इन सांस्कृतिक लेन-देन के अलावा, मलेशियाई नेता ने भारत की समृद्ध सभ्यता और इतिहास की तारीफ की.