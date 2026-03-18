ETV Bharat / Videos

बिहार में जड़ी-बूटियों से बना अनोखा 'घर', सीमेंट का नहीं हुआ इस्तेमाल, पानी की जगह गोमूत्र का प्रयोग - HOUSE MADE OF HERBS IN GAYA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
जड़ी-बूटियों से बना अनोखा 'घर' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 18, 2026 at 10:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार के गया जिले के मटिहानी गांव में निर्मित एक झोपड़ा आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन भारतीय आयुर्वेद का अनोखा मेल है. आज के समय में जब कंक्रीट और सीमेंट के अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं यह निर्माण बिना सीमेंट' और बिना पानी के प्रयोग कर बनाया गया है. जिसकी तारीफ इंजीनियर तक कर रहे हैं. पंचगव्य चिकित्सा के अनुसार, मौसम अनुकूल यह झोपड़ा पूरी तरह से एंटीवायरस है. इस झोपड़े की खासियत है कि इसमें ईंट तो लगाई गई है, लेकिन पानी और सीमेंट का तनिक भी उपयोग नहीं किया गया है. पुराने जमाने में जब झोपड़ी या कच्चे मकान बनते थे, उसमें पानी का उपयोग किया जाता था. वहीं इस झोपड़ी के निर्माण में पानी की जगह गोमूत्र का इस्तेमाल किया गया.

बिहार के गया जिले के मटिहानी गांव में निर्मित एक झोपड़ा आधुनिक इंजीनियरिंग और प्राचीन भारतीय आयुर्वेद का अनोखा मेल है. आज के समय में जब कंक्रीट और सीमेंट के अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं यह निर्माण बिना सीमेंट' और बिना पानी के प्रयोग कर बनाया गया है. जिसकी तारीफ इंजीनियर तक कर रहे हैं. पंचगव्य चिकित्सा के अनुसार, मौसम अनुकूल यह झोपड़ा पूरी तरह से एंटीवायरस है. इस झोपड़े की खासियत है कि इसमें ईंट तो लगाई गई है, लेकिन पानी और सीमेंट का तनिक भी उपयोग नहीं किया गया है. पुराने जमाने में जब झोपड़ी या कच्चे मकान बनते थे, उसमें पानी का उपयोग किया जाता था. वहीं इस झोपड़ी के निर्माण में पानी की जगह गोमूत्र का इस्तेमाल किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOUSE MADE OF HERBS IN GAYA
A UNIQUE HOUSE
GAYA
BIHAR
HOUSE MADE OF HERBS IN GAYA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही

ईरान युद्ध के 19वें दिन भारी तबाही, अमेरिका-इजराइल का ईरान के तेल ठिकानों पर हमला

March 18, 2026 at 10:59 PM IST
भारत में विदेशी साजिश?

भारत में विदेशी साजिश?... 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी गिरफ्तार, NIA का बड़ा खुलासा

March 18, 2026 at 9:06 PM IST
शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी

शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 633 अंक चढ़ा

March 18, 2026 at 8:55 PM IST
जहाज जग लाडकी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा

80,886 MT कच्चा तेल लेकर भारतीय जहाज जग लाडकी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा

March 18, 2026 at 5:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.