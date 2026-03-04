ETV Bharat / Videos

होली पर हंसाने की अनोखी परंपरा - A UNIQUE HOLI SPECTACLE

हंसाने की अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 4, 2026 at 3:01 PM IST

1 Min Read
कर्नाटक के हावेरी जिले में होली की अनोखी परंपरा सालों से चली आ रही है. डोल पूर्णिमा पर काम और रति की मूर्तियों की बजाय दो कलाकार काम और रति का रुप धारण कर बैठते हैं. जिनको हंसाने के लिए प्रतियोगिता होती है. रानेबेन्नूर में जो भी शख्स इनको हंसाने में कामयाब होगा. उसको 13 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया गया है. महिलाएं, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बारी बारी से मंच पर आते हैं. हाथ में माइक थामते हैं और किस्मत आजमाते हैं. लेकिन कलाकारों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेसन नहीं आता है. रानेबेन्नूर में लाइव काम-रति इवेंट 68 साल से और हावेरी शहर में पिछले 16 सालों से हो रहा है और हर साल इलाका बदल दिया जाता है. इस सेलिब्रेशन को लेकर कुछ लोकल मान्यताएं है. जिनकी शादी नहीं हो रही होती है. वो इनको एक पवित्र धागा बांधते है. जिससे इनकी शादी हो जाए वहीं जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं. वो इनसे आशीर्वाद लेते हैं.तो काम-रति की ये जीती-जागती परंपरा हर साल ध्यान खींचती है न सिर्फ़ अपने मज़ाक के लिए बल्कि कलाकारों के अनुशासन और संयम के लिए भी. जो बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक नहीं हंसे हैं.

ANOKI PARAMPARA
A UNIQUE HOLI SPECTACLE
HAVERI
KARNATKA
A UNIQUE HOLI SPECTACLE

ABOUT THE AUTHOR

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

