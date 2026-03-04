कर्नाटक के हावेरी जिले में होली की अनोखी परंपरा सालों से चली आ रही है. डोल पूर्णिमा पर काम और रति की मूर्तियों की बजाय दो कलाकार काम और रति का रुप धारण कर बैठते हैं. जिनको हंसाने के लिए प्रतियोगिता होती है. रानेबेन्नूर में जो भी शख्स इनको हंसाने में कामयाब होगा. उसको 13 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया गया है. महिलाएं, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बारी बारी से मंच पर आते हैं. हाथ में माइक थामते हैं और किस्मत आजमाते हैं. लेकिन कलाकारों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेसन नहीं आता है. रानेबेन्नूर में लाइव काम-रति इवेंट 68 साल से और हावेरी शहर में पिछले 16 सालों से हो रहा है और हर साल इलाका बदल दिया जाता है. इस सेलिब्रेशन को लेकर कुछ लोकल मान्यताएं है. जिनकी शादी नहीं हो रही होती है. वो इनको एक पवित्र धागा बांधते है. जिससे इनकी शादी हो जाए वहीं जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं. वो इनसे आशीर्वाद लेते हैं.तो काम-रति की ये जीती-जागती परंपरा हर साल ध्यान खींचती है न सिर्फ़ अपने मज़ाक के लिए बल्कि कलाकारों के अनुशासन और संयम के लिए भी. जो बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक नहीं हंसे हैं.