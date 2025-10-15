ETV Bharat / Videos

रजत का बचपन का शौक बना जुनून, डाक टिकट और पुरानी मुद्रा का अनोखा संग्रह - STAMPS AND OLD COINS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 10:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झारखंड के रहने वाले रजत मुखर्जी का डाक टिकट और पुरानी मुद्रा के संग्रह का बचपन का शौक जुनून में बदल गया और पूरी जिंदगी इन डाक टिकटों को सहेजने में लगा दिया. जब स्कूल जाते थे तो लिफाफों पर डाक टिकट चिपका मिलता था. लिफाफे से डाक टिकट निकालकर जेब में रख लेते थे. एक डाक टिकट से शुरू हुआ सफर आज लाखों डाक टिकट के संग्रह तक पहुंच गया है.

रजत को सिर्फ डाक टिकट के संग्रह का शौक नहीं हैं इनके पास विदेशी मुद्राओं का भी अनमोल खजाना है, अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएल सहित लगभग 100 देशों के सिक्के और नोट हैं.

इन दुर्लभ सिक्कों और टिकटों को सहेजने में इनकी बहन भी बराबर की सहभागी रही हैं. इनको भाई के काम पर गर्व है. लेकिन इनकी सरकार से मांग हैं कि इन दुर्लभ सिक्कों और डाक टिकटों को संरक्षण दें. जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी मिल सके.

झारखंड के रहने वाले रजत मुखर्जी का डाक टिकट और पुरानी मुद्रा के संग्रह का बचपन का शौक जुनून में बदल गया और पूरी जिंदगी इन डाक टिकटों को सहेजने में लगा दिया. जब स्कूल जाते थे तो लिफाफों पर डाक टिकट चिपका मिलता था. लिफाफे से डाक टिकट निकालकर जेब में रख लेते थे. एक डाक टिकट से शुरू हुआ सफर आज लाखों डाक टिकट के संग्रह तक पहुंच गया है.

रजत को सिर्फ डाक टिकट के संग्रह का शौक नहीं हैं इनके पास विदेशी मुद्राओं का भी अनमोल खजाना है, अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएल सहित लगभग 100 देशों के सिक्के और नोट हैं.

इन दुर्लभ सिक्कों और टिकटों को सहेजने में इनकी बहन भी बराबर की सहभागी रही हैं. इनको भाई के काम पर गर्व है. लेकिन इनकी सरकार से मांग हैं कि इन दुर्लभ सिक्कों और डाक टिकटों को संरक्षण दें. जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी मिल सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

COLLECTION OF STAMPS AND OLD COINS
CHILDHOOD HOBBY
बचपन का शौक बना जुनून
पुरानी मुद्रा का अनोखा संग्रह
STAMPS AND OLD COINS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

नक्सली नेता वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति का सरेंडर

नक्सलवाद के अंत की शुरुआत, शीर्ष नक्सली नेता वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति ने किया सरेंडर, 60 साथियों ने भी डाले हथियार

October 15, 2025 at 11:04 PM IST
Gaza ceasefire

गाजा युद्धविराम समझौता लागू लेकिन स्थायी शांति पर सवाल क्यों बरकरार? जानें इस वीडियो

October 15, 2025 at 2:58 PM IST
gujarat bus catches fire

गुजरात में लग्जरी बस बनी आग का गोला, देखें वीडियो

October 15, 2025 at 2:24 PM IST
बाल-बाल बचे यात्री

जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में लगी आग, 20 यात्रियों की मौत

October 14, 2025 at 11:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.