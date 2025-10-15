रजत का बचपन का शौक बना जुनून, डाक टिकट और पुरानी मुद्रा का अनोखा संग्रह - STAMPS AND OLD COINS
Published : October 15, 2025 at 10:55 PM IST
झारखंड के रहने वाले रजत मुखर्जी का डाक टिकट और पुरानी मुद्रा के संग्रह का बचपन का शौक जुनून में बदल गया और पूरी जिंदगी इन डाक टिकटों को सहेजने में लगा दिया. जब स्कूल जाते थे तो लिफाफों पर डाक टिकट चिपका मिलता था. लिफाफे से डाक टिकट निकालकर जेब में रख लेते थे. एक डाक टिकट से शुरू हुआ सफर आज लाखों डाक टिकट के संग्रह तक पहुंच गया है.
रजत को सिर्फ डाक टिकट के संग्रह का शौक नहीं हैं इनके पास विदेशी मुद्राओं का भी अनमोल खजाना है, अमेरिका, कनाडा, वेनेजुएल सहित लगभग 100 देशों के सिक्के और नोट हैं.
इन दुर्लभ सिक्कों और टिकटों को सहेजने में इनकी बहन भी बराबर की सहभागी रही हैं. इनको भाई के काम पर गर्व है. लेकिन इनकी सरकार से मांग हैं कि इन दुर्लभ सिक्कों और डाक टिकटों को संरक्षण दें. जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी मिल सके.
