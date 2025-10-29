गोवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन, पीएम मोदी से विशेष मांग - UNIQUE COLLECTION OF CURRENCY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 29, 2025 at 10:31 PM IST
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के तेज करण जैन का सिक्कों और नोट का कलेक्शन का शौक, लेकिन इनका ये शौक कुछ हटकर है. इनके पास 146 देश की 476 मुद्राएं हैं. जिन पर गौवंश मौजूद हैं.जिसको वो 1985 से संजोकर रखते आ रहे हैं.
तेजकरण के पास ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक, एल्यूमिनियम और कॉपर से लेकर सोने तक के सिक्कों का कलेक्शन है.लेकिन इनको मलाल है कि विदेशी मुद्राओं में गौ वंश को महत्व तो दिया गया.लेकिन अपने देश की करंसी से गाय गायब है.
तेजकरण ने पीएम मोदी से गौवंश के चित्र वाली करंसी जारी की मांग की है. तेजकरण देश के 10 राज्यों में 49 प्रदर्शनी लगा चुके हैं.
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के तेज करण जैन का सिक्कों और नोट का कलेक्शन का शौक, लेकिन इनका ये शौक कुछ हटकर है. इनके पास 146 देश की 476 मुद्राएं हैं. जिन पर गौवंश मौजूद हैं.जिसको वो 1985 से संजोकर रखते आ रहे हैं.
तेजकरण के पास ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक, एल्यूमिनियम और कॉपर से लेकर सोने तक के सिक्कों का कलेक्शन है.लेकिन इनको मलाल है कि विदेशी मुद्राओं में गौ वंश को महत्व तो दिया गया.लेकिन अपने देश की करंसी से गाय गायब है.
तेजकरण ने पीएम मोदी से गौवंश के चित्र वाली करंसी जारी की मांग की है. तेजकरण देश के 10 राज्यों में 49 प्रदर्शनी लगा चुके हैं.