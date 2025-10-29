छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के तेज करण जैन का सिक्कों और नोट का कलेक्शन का शौक, लेकिन इनका ये शौक कुछ हटकर है. इनके पास 146 देश की 476 मुद्राएं हैं. जिन पर गौवंश मौजूद हैं.जिसको वो 1985 से संजोकर रखते आ रहे हैं.

तेजकरण के पास ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक, एल्यूमिनियम और कॉपर से लेकर सोने तक के सिक्कों का कलेक्शन है.लेकिन इनको मलाल है कि विदेशी मुद्राओं में गौ वंश को महत्व तो दिया गया.लेकिन अपने देश की करंसी से गाय गायब है.

तेजकरण ने पीएम मोदी से गौवंश के चित्र वाली करंसी जारी की मांग की है. तेजकरण देश के 10 राज्यों में 49 प्रदर्शनी लगा चुके हैं.