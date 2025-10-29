ETV Bharat / Videos

गोवंश वाली करेंसी का नायाब कलेक्शन, पीएम मोदी से विशेष मांग - UNIQUE COLLECTION OF CURRENCY

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025

1 Min Read
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के तेज करण जैन का सिक्कों और नोट का कलेक्शन का शौक, लेकिन इनका ये शौक कुछ हटकर है. इनके पास 146 देश की 476 मुद्राएं हैं. जिन पर गौवंश मौजूद हैं.जिसको वो 1985 से संजोकर रखते आ रहे हैं.

तेजकरण के पास ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक, एल्यूमिनियम और कॉपर से लेकर सोने तक के सिक्कों का कलेक्शन है.लेकिन इनको मलाल है कि विदेशी मुद्राओं में गौ वंश को महत्व तो दिया गया.लेकिन अपने देश की करंसी से गाय गायब है.

तेजकरण ने पीएम मोदी से गौवंश के चित्र वाली करंसी जारी की मांग की है. तेजकरण देश के 10 राज्यों में 49 प्रदर्शनी लगा चुके हैं.

UNIQUE COLLECTION OF CURRENCY
करेंसी का नायाब कलेक्शन
पीएम मोदी से विशेष मांग
CURRENCY NOTES DEPICTING COWS
UNIQUE COLLECTION OF CURRENCY

ETV Bharat Hindi Team

