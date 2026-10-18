ग्वालियर में बैरिकेड तोड़ मंदिर के गेट से टकराया ट्रक, 45 श्रद्धालुओं को कुचला, 15 की मौत

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया. हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो गई, 29 लोग घायल हो गए. घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर है. सभी घायलों को इलाज के लिए जया आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामला बीती रात करीब डेढ़ से 2 बजे के बीच का है. शीतला माता मंदिर गेट से गुजरने वाले रास्ते पर एक अनियंत्रित ट्रक 45 श्रद्धालुओं को कुचलते हुए मंदिर गेट से टकरा गया. रास्ते की चार दुकानें भी इसकी चपेट में आ गयी. मंडी की दीवार ढहने से कई श्रद्धालु मलबे में दब गए. ये लोग शीतला माता मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंचे थे. हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आनन फानन में रेस्क्यू शुरू किया गया.

पुलिस के मुताबिक, रात करीब डेढ़ बजे धान से भरे एक ट्रक को वहां रोका गया था. लेकिन ट्रक चालक पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गया. इसके बाद ड्राइवर ने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया और आगे ये हादसा हुआ. हादसे को लेकर लोगों में गुस्सा है.