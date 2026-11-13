कश्मीर में बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर, राजदान पास बंद होने से गुरेज का रास्ता रुका

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गुरेज, सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत ऊंचाई वाले कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई. बारिश और बर्फबारी से कश्मीर घाटी में मौसम में अचानक बदलाव आया. बांदीपुरा जिले में गुरेज घाटी के मैदानी इलाकों में गुरुवार दोपहर से आज सुबह तक भारी बर्फबारी हुई. दवार, चूरवान, बक्तूर और कंजलवान जैसे इलाके बर्फ की मोटी चादरों से ढक गया. हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगा. बर्फबारी की वजह से राजदान दर्रा बंद करना पड़ा, जो गुरेज को बांदीपुरा जिले के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली अकेली सड़क है.

सड़क बंद होने और मौसम की स्थिति को देखते हुए टूरिस्टों को गुरेज छोड़ने और उस इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई. उधर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि कुपवाड़ा, पहलगाम और श्रीनगर समेत पूरे इलाके के बारिश हुई. इससे यहां तापमान गिर गया. इन सबके बीच जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सड़कों की मुश्किल हालत के बारे में आने-जाने वालों को चेतावनी दी गई है. आने-जाने वालों को लेन डिसिप्लिन का पालन करने और ओवरटेक करने और गलत लेन में गाड़ी चलाने से बचने की सलाह दी गई थी.