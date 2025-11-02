ETV Bharat / Videos

नौकरी से संतुष्ट नहीं होने पर छत्तीसगढ़ के कोरबा के कंप्यूटर प्रोफेशनल मनेश्वर ने स्वरोजगार को तरजीह दी. चटपटा चौपाटी पर बीसीए तंदूरी समोसा वेंडर नाम से काम शुरू किया. 2018 में इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया. जो चल पड़ा. उनकी दुकान पर क्रिस्पी समोसे खाने के लिए भीड़ लग जाती है.

इस काम को शुरू करने से पहले मनेश्वर ने पढ़ाई पूरी करने के बाद दुर्ग और रायपुर में नौकरी की. नौकरी करते वक्त उनके मन में परिवार को वक्त नहीं देने का मलाल था. फिर दूसरे के यहां काम करना उन्हें रास नहीं आया. कोरबा लौट आए. मार्केट की रिसर्च की और चौपटी पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया.

युवाओं के लिए ये कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो अपना बिजनेस शुरू कर दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं. कड़ी मेहनत से सफलता जरुर मिलती हैं.

TANDOORI SAMOSA
COMPUTER PROFESSIONAL
तंदूरी समोसा
KORBA
TANDOORI SAMOSA

