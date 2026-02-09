पंजाब के लॉ कॉलेज में दिनदहाड़े छात्रा का मर्डर, फिर खुद को मारी गोली - MURDER AT THE LAW COLLEGE
Published : February 9, 2026 at 8:18 PM IST
पंजाब के तरनतारन के लॉ कॉलेज में सोमवार को दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई. लॉ फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने पहले एक छात्रा के सिर में गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली. ये वारदात क्लास शुरू होने से पहले हुई. जब छात्र बेंच पर बैठी अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी. मृतक की पहचान संदीप कौर के रुप में हुई है. जबकि गोली मारने वाले छात्र का नाम प्रिंस राज बताया जा रहा है. दोनों ही उस्मा गांव के विधि महाविद्यालय प्रथम वर्ष के छात्र थे. छात्र ने छात्रा को गोली क्यों मारी और पिस्टल कहां से उसके पास आई फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
