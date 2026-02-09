ETV Bharat / Videos

पंजाब के लॉ कॉलेज में दिनदहाड़े छात्रा का मर्डर, फिर खुद को मारी गोली - MURDER AT THE LAW COLLEGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
लॉ कॉलेज में दिनदहाड़े छात्रा का मर्डर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पंजाब के तरनतारन के लॉ कॉलेज में सोमवार को दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई. लॉ फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने पहले एक छात्रा के सिर में गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली. ये वारदात क्लास शुरू होने से पहले हुई. जब छात्र बेंच पर बैठी अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी. मृतक की पहचान संदीप कौर के रुप में हुई है. जबकि गोली मारने वाले छात्र का नाम प्रिंस राज बताया जा रहा है. दोनों ही उस्मा गांव के विधि महाविद्यालय प्रथम वर्ष के छात्र थे. छात्र ने छात्रा को गोली क्यों मारी और पिस्टल कहां से उसके पास आई फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

पंजाब के तरनतारन के लॉ कॉलेज में सोमवार को दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई. लॉ फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने पहले एक छात्रा के सिर में गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली. ये वारदात क्लास शुरू होने से पहले हुई. जब छात्र बेंच पर बैठी अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी. मृतक की पहचान संदीप कौर के रुप में हुई है. जबकि गोली मारने वाले छात्र का नाम प्रिंस राज बताया जा रहा है. दोनों ही उस्मा गांव के विधि महाविद्यालय प्रथम वर्ष के छात्र थे. छात्र ने छात्रा को गोली क्यों मारी और पिस्टल कहां से उसके पास आई फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB TARN TARAN
USMA VILLAGE IN TARN TARAN
LAW COLLEGE STUDENT KILLS STUDENT
MURDER AT THE LAW COLLEGE
MURDER AT THE LAW COLLEGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सीएम ने टाटा के नए प्लांट का किया उद्घाटन

तमिलनाडु के रानीपेट में बनेंगी जगुआर लैंड रोवर कारें, सीएम ने टाटा के नए प्लांट का किया उद्घाटन

February 9, 2026 at 8:51 PM IST
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव

February 9, 2026 at 6:16 PM IST
RSS Chief Bhagwat on UCC

UCC सभी को भरोसे में लेकर बनाया जाना चाहिए, इससे मतभेद नहीं होने चाहिए: RSS प्रमुख भागवत

February 8, 2026 at 10:26 PM IST
Himanta Biswa Sarma On Gogoi

असम के सीएम ने गोगोई और उनकी पत्नी पर लगाए पाकिस्तान लिंक के आरोप; कांग्रेस सांसद ने दावों को किया खारिज

February 8, 2026 at 8:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.