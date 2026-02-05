छात्रा ने बनाया AI 'हार्ट गार्ड मास्क', 30 मिनट पहले करेगा अलर्ट - HEART GUARD MASK
Published : February 5, 2026 at 7:32 PM IST
दिल के मरीजों के लिए ओडिशा के कटक की देबाश्रीता दास ने ये AI-पावर्ड हार्ट गार्ड मास्क बनाया है. जो संभावित हार्ट अटैक से 30 मिनट पहले मरीज को अलर्ट करेगा. इसे रेगुलर फेस मास्क की तरह पहना जा सकता है. हेल्थ पैरामीटर की निगरानी करेगा. एक्टिवेट होने के बाद ये मास्क परिवार के सदस्यों, डॉक्टरों और एम्बुलेंस सेवाओं को तुरंत अलर्ट भेजेगा. साथ ही मरीज़ को प्राइमरी ऑक्सीजन सपोर्ट भी देगा. ये सिस्टम रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग से भी लैस है. जो दिल के दौरे से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में लोगों को समय पर मेडिकल सहायता देने में मदद करेगा. देबाश्रीता दास के इस प्रजोक्ट को ओडिशा सरकार से 1 लाख रुपये की फंडिंग मिली. लेकिन डिवाइस को पूरा करने, क्लिनिकल वैलिडेशन, ज़रूरी मेडिकल अप्रूवल के लिए 5-6 लाख रुपये और चाहिए. B.Sc. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की तीसरे साल की इस छात्र ने IIT बॉम्बे से टेक्निकल गाइडेंस में इस डिवाइस को डेवलप किया है. कटक मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर इसकी क्लिनिकल सटीकता साबित हो जाती है तो ये टेक्नोलॉजी हार्ट के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी. हार्ट अटैक से अपने दादाजी को खोने के बाद देबाश्रीता को हमेशा ये मलाल रहता था कि अगर कोई अलर्ट मिल जाता तो उनके दादा जी बच सकते थे. इसी सवाल ने देबाश्रीता के इस आविष्कार को जन्म दिया.
