ETV Bharat / Videos

छात्रा ने बनाया AI 'हार्ट गार्ड मास्क', 30 मिनट पहले करेगा अलर्ट - HEART GUARD MASK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
AI 'हार्ट गार्ड मास्क' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 7:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल के मरीजों के लिए ओडिशा के कटक की देबाश्रीता दास ने ये AI-पावर्ड हार्ट गार्ड मास्क बनाया है. जो संभावित हार्ट अटैक से 30 मिनट पहले मरीज को अलर्ट करेगा. इसे रेगुलर फेस मास्क की तरह पहना जा सकता है. हेल्थ पैरामीटर की निगरानी करेगा. एक्टिवेट होने के बाद ये मास्क परिवार के सदस्यों, डॉक्टरों और एम्बुलेंस सेवाओं को तुरंत अलर्ट भेजेगा. साथ ही मरीज़ को प्राइमरी ऑक्सीजन सपोर्ट भी देगा. ये सिस्टम रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग से भी लैस है. जो दिल के दौरे से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में लोगों को समय पर मेडिकल सहायता देने में मदद करेगा. देबाश्रीता दास के इस प्रजोक्ट को ओडिशा सरकार से 1 लाख रुपये की फंडिंग मिली. लेकिन  डिवाइस को पूरा करने, क्लिनिकल वैलिडेशन, ज़रूरी मेडिकल अप्रूवल के लिए 5-6 लाख रुपये और चाहिए. B.Sc. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की तीसरे साल की इस छात्र ने IIT बॉम्बे से टेक्निकल गाइडेंस में इस डिवाइस को डेवलप किया है. कटक मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर इसकी क्लिनिकल सटीकता साबित हो जाती है तो ये टेक्नोलॉजी हार्ट के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी. हार्ट अटैक से अपने दादाजी को खोने के बाद देबाश्रीता को हमेशा ये मलाल रहता था कि अगर कोई अलर्ट मिल जाता तो उनके दादा जी बच सकते थे. इसी सवाल ने देबाश्रीता के इस आविष्कार को जन्म दिया.

दिल के मरीजों के लिए ओडिशा के कटक की देबाश्रीता दास ने ये AI-पावर्ड हार्ट गार्ड मास्क बनाया है. जो संभावित हार्ट अटैक से 30 मिनट पहले मरीज को अलर्ट करेगा. इसे रेगुलर फेस मास्क की तरह पहना जा सकता है. हेल्थ पैरामीटर की निगरानी करेगा. एक्टिवेट होने के बाद ये मास्क परिवार के सदस्यों, डॉक्टरों और एम्बुलेंस सेवाओं को तुरंत अलर्ट भेजेगा. साथ ही मरीज़ को प्राइमरी ऑक्सीजन सपोर्ट भी देगा. ये सिस्टम रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग से भी लैस है. जो दिल के दौरे से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में लोगों को समय पर मेडिकल सहायता देने में मदद करेगा. देबाश्रीता दास के इस प्रजोक्ट को ओडिशा सरकार से 1 लाख रुपये की फंडिंग मिली. लेकिन  डिवाइस को पूरा करने, क्लिनिकल वैलिडेशन, ज़रूरी मेडिकल अप्रूवल के लिए 5-6 लाख रुपये और चाहिए. B.Sc. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की तीसरे साल की इस छात्र ने IIT बॉम्बे से टेक्निकल गाइडेंस में इस डिवाइस को डेवलप किया है. कटक मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर इसकी क्लिनिकल सटीकता साबित हो जाती है तो ये टेक्नोलॉजी हार्ट के मरीजों के लिए वरदान साबित होगी. हार्ट अटैक से अपने दादाजी को खोने के बाद देबाश्रीता को हमेशा ये मलाल रहता था कि अगर कोई अलर्ट मिल जाता तो उनके दादा जी बच सकते थे. इसी सवाल ने देबाश्रीता के इस आविष्कार को जन्म दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEART GUARD MASK
STUDENT INNOVATION
HEART ATTACK EARLY WARNING DEVICE
IIT BOMBAY COLLABORATION
HEART GUARD MASK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

"किताब" पर संग्राम जारी है

'नहीं लगता कि उनमें हिम्मत होगी...': राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की यादों की किताब दिखाकर पीएम मोदी को चुनौती दी

February 4, 2026 at 11:15 PM IST
SC hears case on SIR

SC में SIR पर सुनवाई: ममता बोलीं- बंगाल को टारगेट किया जा रहा, सोमवार को होगी अगली सुनवाई

February 4, 2026 at 10:54 PM IST
Piyush Goyal assured the House

"कृषि और डेयरी में भारत के हित सुरक्षित", केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में दिया भरोसा

February 4, 2026 at 10:37 PM IST
बुधवार को लेंगे CM पद की शपथ

युमनाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, बुधवार को लेंगे CM पद की शपथ

February 3, 2026 at 11:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.