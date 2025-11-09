ETV Bharat / Videos

ड्रग माफिया के ठिकाने पर मिला कैश का जखीरा, पुलिस को मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन - CASH FOUND DRUG MAFIA HIDEOUT

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 9:53 PM IST

1 Min Read
 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ड्रग माफिया के घर से करोड़ों कैश मिला. यहां कैश का इतना जखीरा मिला कि नोट गिनने के लिए पुलिस को मशीन मंगानी पड़ी. ये रकम 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है. इसमें 10 के नोट से लेकर 500 तक के नोट शामिल थे. जिसको गिनने में पुलिस को करीब 22 घंटे लगे.

मानिकपुर थाना इलाके में पुलिस ने ड्रग माफिया राजेश मिश्रा के घर दबिश दी और दो महिला समेत पांच आरोपियों को अरेस्ट किया. ये ड्रग माफिया फिलहाल जेल में बंद है. यहीं से नशे का नेट्रवर्क ऑपरेट कर रहा था. इसकी जमानत के लिए फर्जी कागजात लगाए गए थे. जब जमानतदार को पुलिस ने थाने बुलाया. तो वहीं पुलिस को ड्रग माफिया के घर कैश और ड्रग के इनपुट मिले. जिससे बाद पुलिस ने रेड मारी. 

