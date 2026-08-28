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भारतीय SIM से पाकिस्तान तक जासूसी का नेटवर्क! दिल्ली से दंपती गिरफ्तार, ऐसे खुला पूरा राज

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दिल्ली में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 3:56 PM IST

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दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पाकिस्तान से संचालित एक कथित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस मामले में एक दंपती को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज के मुताबिक, दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद साहिल और उसकी पत्नी समीरा कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे. पुलिस के मुताबिक दोनों वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में थे और नेटवर्क को लॉजिस्टिक मदद पहुंचा रहे थे. जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, नेटवर्क से जुड़े लोग भारत में मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से भारतीय मोबाइल SIM कार्ड हासिल करते थे. इसके बाद इन SIM कार्ड को कथित तौर पर दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता था. पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन भारतीय SIM कार्ड का इस्तेमाल WhatsApp अकाउंट सक्रिय करने के लिए किया जाता था. इन अकाउंट के जरिए पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव भारतीय नागरिकों और अलग-अलग WhatsApp ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करते थे और इसके जरिए लोगों से संपर्क करने और जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता था.

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में पाकिस्तान से संचालित एक कथित जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस मामले में एक दंपती को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज के मुताबिक, दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद साहिल और उसकी पत्नी समीरा कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे. पुलिस के मुताबिक दोनों वर्ष 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में थे और नेटवर्क को लॉजिस्टिक मदद पहुंचा रहे थे. जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, नेटवर्क से जुड़े लोग भारत में मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से भारतीय मोबाइल SIM कार्ड हासिल करते थे. इसके बाद इन SIM कार्ड को कथित तौर पर दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा जाता था. पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन भारतीय SIM कार्ड का इस्तेमाल WhatsApp अकाउंट सक्रिय करने के लिए किया जाता था. इन अकाउंट के जरिए पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव भारतीय नागरिकों और अलग-अलग WhatsApp ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करते थे और इसके जरिए लोगों से संपर्क करने और जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता था.

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