गुजरात के भावनगर के गर्जिया गांव में एक शेरनी ने चरवाहे पर हमला किया. ये चरवाहा अपने घर के पास मवेशियों को चरा रहा था. तभी ये शेरनी अचानक झाड़ियों से निकली और इसको दबोच लिया.ये शख्स शेरनी के पंजे में काफी देर तक फंसा रहा. इस दौरान लोग शोर मचाते रहे. पत्थरों से हमला करते रहे. शख्स शेरनी से बचने की कोशिश करता रहा. हाथ से शेरनी के जबड़े को अपनी गर्दन से दूर करने की कोशिश करता रहा.शख्स को दबोचे शेरनी इस दौरान दहाड़ती रही. थोड़ी देर बाद लोगों के शोर से शेरनी वहां से चली गई. जिसके बाद घायल चरवाहे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इधर शेरनी के इस हमले के बाद ग्रामीण डरे हुए हैं और वन विभाग की टीम इलाके में डेरा जमाए हुए है.