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Weather Update: आया सावन झूम के, झमाझम बारिश से गांव से शहर तक तरबतर - RAIN IN UP

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शबाब पर आया सावन माह (Video Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:34 PM IST

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लखनऊ: सावन माह अपने शबाब पर है. पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक रिमझिम बरसात का दौर लगातार जारी है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के 55 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है. इधर राजधानी लखनऊ में मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे से ही बादलों ने डेरा डाल दिया और सुबह 6 बजे तक झमाझम बारिश हुई. सुबह 8:30 बजे तक अमौसी क्षेत्र में रिकॉर्ड 66.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस सीजन में लखनऊ की सबसे भारी मानसूनी बारिश है. आइए देखते हैं कि इस मूसलाधार मानसून से प्रदेशभर के शहर और गांव किस कदर तरबतर हैं. 

लखनऊ: सावन माह अपने शबाब पर है. पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल तक रिमझिम बरसात का दौर लगातार जारी है. पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने बुधवार को भी प्रदेश के 55 से अधिक जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है. इधर राजधानी लखनऊ में मंगलवार तड़के सुबह 4 बजे से ही बादलों ने डेरा डाल दिया और सुबह 6 बजे तक झमाझम बारिश हुई. सुबह 8:30 बजे तक अमौसी क्षेत्र में रिकॉर्ड 66.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस सीजन में लखनऊ की सबसे भारी मानसूनी बारिश है. आइए देखते हैं कि इस मूसलाधार मानसून से प्रदेशभर के शहर और गांव किस कदर तरबतर हैं. 

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