आगरा में शुक्रवार रात 8.30 बजे केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर दयालबाग की ओर से आ रही कार नगला बूढ़ी चौहारा के पास बेकाबू हो गई. तेज रफ्तार ड्राइवर ने सबसे पहले जतिन रिसोर्ट के सामने ऑनलाइन फूड डिलीवर बॉय भानु प्रताप मिश्रा निवासी आवास विकास कॉलोनी, सिकंदरा को रौंद दिया, उसकी मौके पर मौत हो गई. कुछ मीटर की दूरी पर कार ड्राइवर ने जब पुलिस चेकिंग देखी तो ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ा दी. उस अनियंत्रित कार ने सड़क से गुजर रहीं 42 साल की बबली और उसके बेटा गोलू को रौंद दिया. बबली की मौके पर मौत हो गई. गोलू घायल हो गया. कार ने पेंटर कमल और उसके दोस्त कृष्णा को भी रौंद दिया.. इसके बाद उसने 50 साल के राहगीर बंटेश को अपनी चपेट में लिया. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई.. जबकि दो लोग घायल हो गए।