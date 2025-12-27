महाराष्ट्र के पुणे की देवयाणी ने गाय के गोबर से गद्दा तैयार कर दिया. यह गद्दा मुड़ सकता है. साथ ही, इसके इतने फायदे हैं कि आप उंगलियों पर नहीं गिन पाएंगे. गद्दे के बारे में देवयाणी तंबोली बताती हैं कि देसी गाय के गोबर के कई फायदे हैं और यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यह शरीर के सही तापमान को मेनटेन करने में मदद करता है. सर्दियों में गर्माहट देता और गर्मी में शीलतता प्रदान करता है. इसके कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं. देसी गाय के गोबर से देवयाणी ने छह बाय तीन फुट का गद्दा तैयार किया गया है.

देवयाणी के पास मिट्टी हब और माय माटी नाम से दो ब्रांड हैं. जिसके लिए वो पिछले दस साल से लैब टेस्टेड प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं. अब वो गाय के गोबर से भी कई प्रोडक्ट बना रही हैं. देवयाणी तंबोली ने देसी गाय के गोबर से बने उत्पाद के पेटेंट के लिए भी आवेदन दिया है.

इन यूनिक देसी उत्पादों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. स्टॉल पर भारी भीड़ उमड़ रही है.