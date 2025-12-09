सर्दियां और गर्म चाय का प्याला. चाय से इश्क करने वाले आपको हर शहर में मिल जाएंगे. इसकी दुकान गली, मोहल्ले, नुक्कड़ और हर चौराहे पर नजर आएगी. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राम भाई की दुकान है. यहां चाय की लगभग 200 वैराइटी मिलती हैं. जिसकी कीमत 10 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच है. रामभाई की चाय के दीवाने दूर दूर से यहां खींचे चले आते हैं. कई लोग तो लेमन टी, हेयर टी और मिल्क टी, का स्वाद लेने अक्सर यहां पहुंचते हैं. रामभाई के चाय का सफर मैट्रिक फेल होने के बाद शुरू हुआ. भाई के पास भुवनेश्वर आए. साल 2000 में दुकान खोली. चाय बनाने की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद कोलकात और मुंबई तक गए. फिर इनकी दुकान चल पड़ी.