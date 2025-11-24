दिल्ली में इंडिया गेट पर रविवार को प्रदूषण को लेकर युवा विरोध प्रदर्शन करने उतरे लेकिन जब प्रदर्शनकारियों का हटाने के लिए पुलिस पहुंची. तो जवानों पर मिर्ची पाउडर का स्प्रे किया गया. इतना ही नहीं ये मामला तब बड़ा बन गया. जब इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी के हाथ में मारे गए नक्सली हिडमा के समर्थन का पोस्टर दिखा.

इसको लेकर सोमवार को दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की. प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया. अब तक इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली के दो थानों में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने 6 मेल प्रोटेस्टर को अरेस्ट किया. जिनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया. वहीं दूसरी FIR संसद मार्ग थाने में दर्ज की गई. कई प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तार किया गया.

इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है. बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने निशाना साधते हुए कहा कि शहरों में अर्बन नक्सल बैठे हैं. जंगल में तो हमारी सरकार ने नक्सलियों को खत्म कर दिया. ये अर्बन नक्सल भी खत्म कर दिए जाएंगे.

फिलहाल सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है. लोगों का सांस लेना तक दुभर हो गया है. जिसको लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन अब विवादों में घिर गया है.