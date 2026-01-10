ETV Bharat / Videos

राउरकेला में प्लेन क्रैश, पायलट और को-पायलट समेत 6 लोग जख्मी - PLANE CRASHES IN ROURKELA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राउरकेला में प्लेन क्रैश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ओडिशा के राउरकेला के पास एक निजी एयरलाइन का छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में पायलट और को-पायलट समेत छह लोग घायल हो गए हैं. घायल लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है. घायलों में से चार को राउरकेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां जमा हो गए. सूचना मिलने पर बचाव टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. वहीं, चीफ फायर ऑफिसर को रविवार दोपहर करीब ढाई बजे हादसे की सूचना मिली. जिसके बाद फायर सर्विस यूनिट को मौके पर भेजा गया. फायर सर्विस के लोगों ने फोम लगाकर प्लेन से तेल का रिसाव रोकने की कोशिश की.

भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहे नौ सीटों वाले विमान में छह लोग सवार थे. राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में नीचे उतरते समय विमान हादसे का शिकार हो गया. एयरपोर्ट अड्डे के सूत्रों के मुताबिक, राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच एक निजी ऑपरेटर की ओर से संचालित यह नियमित उड़ान थी.  :

ओडिशा के राउरकेला के पास एक निजी एयरलाइन का छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में पायलट और को-पायलट समेत छह लोग घायल हो गए हैं. घायल लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है. घायलों में से चार को राउरकेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां जमा हो गए. सूचना मिलने पर बचाव टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. वहीं, चीफ फायर ऑफिसर को रविवार दोपहर करीब ढाई बजे हादसे की सूचना मिली. जिसके बाद फायर सर्विस यूनिट को मौके पर भेजा गया. फायर सर्विस के लोगों ने फोम लगाकर प्लेन से तेल का रिसाव रोकने की कोशिश की.

भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहे नौ सीटों वाले विमान में छह लोग सवार थे. राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में नीचे उतरते समय विमान हादसे का शिकार हो गया. एयरपोर्ट अड्डे के सूत्रों के मुताबिक, राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच एक निजी ऑपरेटर की ओर से संचालित यह नियमित उड़ान थी.  :

For All Latest Updates

TAGGED:

PLANE CRASHES IN ROURKELA
राउरकेला में विमान दुर्घटनाग्रस्त
प्लेन क्रैश में छह लोग जख्मी
राउरकेला के जलदा में हादसा
PLANE CRASHES IN ROURKELA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल

एक भिखारी ने पेश की मानवता की मिसाल, गरीबों के बीच बांटे 500 कंबल, पीएम मोदी भी कर चुके हैं तारीफ

January 10, 2026 at 7:59 PM IST
भारत ने कहा, दोनों देशों के बीच 8 बार हुई बात

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर लटनिक का दावा, पीएम मोदी ने नहीं की कॉल, इसीलिए फेल हुई डील, भारत ने दावे को किया खारिज

January 9, 2026 at 10:53 PM IST
कहा, रोज खाओ मटन, दबाओ कमल का बटन

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: वोटरों को अशोक चव्हाण की सलाह, कहा, रोज खाओ मटन, दबाओ कमल का बटन

January 9, 2026 at 10:52 PM IST
सोडा 'ड्रीम' के लिए छोड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी

सोडा 'ड्रीम' के लिए छोड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की नौकरी, लिंगेश्वर राव ने 10 युवाओं को दिया रोजगार

January 9, 2026 at 10:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.