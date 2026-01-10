ओडिशा के राउरकेला के पास एक निजी एयरलाइन का छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में पायलट और को-पायलट समेत छह लोग घायल हो गए हैं. घायल लोगों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है. घायलों में से चार को राउरकेला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दो का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां जमा हो गए. सूचना मिलने पर बचाव टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. वहीं, चीफ फायर ऑफिसर को रविवार दोपहर करीब ढाई बजे हादसे की सूचना मिली. जिसके बाद फायर सर्विस यूनिट को मौके पर भेजा गया. फायर सर्विस के लोगों ने फोम लगाकर प्लेन से तेल का रिसाव रोकने की कोशिश की.

भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहे नौ सीटों वाले विमान में छह लोग सवार थे. राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा में नीचे उतरते समय विमान हादसे का शिकार हो गया. एयरपोर्ट अड्डे के सूत्रों के मुताबिक, राउरकेला और भुवनेश्वर के बीच एक निजी ऑपरेटर की ओर से संचालित यह नियमित उड़ान थी. :