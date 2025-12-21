जहांगीर आर्ट गैलरी में 'द पावर ऑफ फेथ' फोटो प्रदर्शनी, जीवंत हुआ महाकुंभ मेला 2025 - THE POWER OF FAITH EXHIBITION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 21, 2025 at 8:07 PM IST
मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में तस्वीरों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें साल 2025 के महाकुंभ मेले में लाखों लोगों की आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं को दिखाया गया है. 'द पावर ऑफ फेथ' नाम की इस प्रदर्शनी में मशहूर फोटोग्राफर और न्यूरो-मनोचिकित्सक राजेश पारिख के साथ नमस भोजानी द्वारा चुनी गई 52 तस्वीरें शामिल हैं. पारिख और भोजानी ने इस साल प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 35 दिन बिताए थे.
कुंभ में अपने असाधारण अनुभवों के बारे बात करते हुए पारिख और भोजानी का कहना है कि वे भविष्य में भी कुंभ मेलों में जाने और वहां की आध्यात्मिक संस्कृतियों को अपने कैमरों में कैद करने की पुरजोर कोशिश करेंगे.
मुंबई में चल रही फोटो प्रदर्शनी 'द पावर ऑफ फेथ' गुरुवार को शुरू हुई और सोमवार तक चलेगी.
मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में तस्वीरों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें साल 2025 के महाकुंभ मेले में लाखों लोगों की आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं को दिखाया गया है. 'द पावर ऑफ फेथ' नाम की इस प्रदर्शनी में मशहूर फोटोग्राफर और न्यूरो-मनोचिकित्सक राजेश पारिख के साथ नमस भोजानी द्वारा चुनी गई 52 तस्वीरें शामिल हैं. पारिख और भोजानी ने इस साल प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 35 दिन बिताए थे.
कुंभ में अपने असाधारण अनुभवों के बारे बात करते हुए पारिख और भोजानी का कहना है कि वे भविष्य में भी कुंभ मेलों में जाने और वहां की आध्यात्मिक संस्कृतियों को अपने कैमरों में कैद करने की पुरजोर कोशिश करेंगे.
मुंबई में चल रही फोटो प्रदर्शनी 'द पावर ऑफ फेथ' गुरुवार को शुरू हुई और सोमवार तक चलेगी.